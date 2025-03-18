بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الحكومة: قطاع التأمين يواجه العديد من التحديات و الثغرات القانونية

منذ 47 ثانية
الحكومة: قطاع التأمين يواجه العديد من التحديات و الثغرات القانونية

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الثلاثاء، إن مشروع قانون التأمين سينظم العقود بين شركات التأمين والمستفيدين من التأمين.
وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة مأدبا، أن قطاع التأمين يواجه العديد من التحديات والمشاكل القانونية و”الثغرات القانونية”.
وأشار إلى أن مشروع القانون يوضح الكثير من “الثغرات القانونية” ويحدد حقوق وواجبات المؤمن عليهم والشركات المؤمنة، حيث ينظم عقد التأمين بين الطرفين.
وأوضح أن هناك أشخاصًا يعانون من المشاكل المتعلقة بالتأمين والثغرات الموجودة فيه، مؤكدًا أن إعداد مشروع قانون التأمين كان مطلبًا للمستثمرين.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن عدد الشكاوى المقدمة في قطاع التأمين، بلغ في العام الماضي، 1767 شكوى، 97.6% منها في تأمين المركبات، فيما بلغ عدد التسويات خلال هذه الفترة، 394 تسوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:05

د. بسام روبين يكتب… توزيع الدعوات الرسمية وزيارة بيوت العزاء ، ظواهر مستفزة للأردنيين، كيف نوقف أضرارها ؟

15:02

لن نوقف الحرب في غزة.. تل أبيب تشترط إطلاق كل الأسرى

14:58

افطار خيري لدعم مشاريع الإغاثة والايواء في غز

14:42

الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية

14:07

القبض على 13 تاجراً للمخدرات خلال التعامل مع عدد من القضايا النوعية

14:01

إحالة أمين عام “العمل” فاروق الحديدي إلى التقاعد

13:59

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

13:56

نقابة التخليص: حركة عبور قوية للشاحنات عبر مركز حدود جابر

13:44

صحة غزة: 412 شهيدا و 500 إصابة إثر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

12:45

شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض الغذاء العالمي

12:17

الضمان: تخصيص 137 راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في 2024

11:47

الذهب يسجل أعلى سعر له تاريخيا في الأردن

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025