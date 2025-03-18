بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

منذ 4 ثواني
الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى.
وأكد المومني في مؤتمر صحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مأدبا، أن موقف الأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية.
كما قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء، إن الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة هي حرب على الإنسانية، وكل المجتمع الدولي يجب أن يكون معنياً بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل، واليوم يتمثل في التجويع لغايات التهجير، وطرد الشعب الثابت على أرضه.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً على ثوابت الأردن القوية والراسخة تجاه القضيَّة الفلسطينية، التي يعبر عنها جلالة الملك دائماً بكل وضوح في “لاءات الأردن الثلاثة”؛ (لا للتهجير، لا للتوطين، لا للوطن البديل).
وأشار إلى أن الجهود التي يقودها جلالة الملك مكرسة من أجل دعم وتثبيت صمود الأشقاء الفلسطينيين على ترابهم الوطني، وهذا هو الضمان الوحيد لاستعادة حقوقهم الكاملة وفي مقدِّمتها حقَّهم في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعلى أساس حل الدَّولتين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في محافظة مأدبا؛ وهي السادسة التي يعقدها في المحافظات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:56

نقابة التخليص: حركة عبور قوية للشاحنات عبر مركز حدود جابر

13:44

صحة غزة: 412 شهيدا و 500 إصابة إثر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

12:45

شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض الغذاء العالمي

12:17

الضمان: تخصيص 137 راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في 2024

11:47

الذهب يسجل أعلى سعر له تاريخيا في الأردن

11:41

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الإمارات إلى الأردن بنسبة تتجاوز 100%

11:26

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء مناطق عدة في قطاع غزة

11:22

رئيس الوزراء يعلن عن إطلاق مسار للباص سريع التردد بين مادبا وعمان

11:18

المراعي تعلن عدم اكتمال الاستحواذ على شركة حمودة للصناعات الغذائية

11:01

بيان صادر عن مهند هادي، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة حول الحاجة الملحة لإعادة العمل بوقف إطلاق النار

10:50

وفيات الثلاثاء 18-3-2025

10:43

وفاة العالم والمحدث المصري أبو إسحاق الحويني

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025