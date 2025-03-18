صحة غزة: 412 شهيدا و 500 إصابة إثر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

وطنا اليوم:أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد 412 فلسطينيا حتى اللحظة، وإصابة أكثر من 500 بينها إصابات خطيرة جداً؛ في حصيلة أولية نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن 3 شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، إنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام والعمل جارٍ على انتشالهم .

وناشدت وزارة الصحة القادرين على التبرع بالدم التوجه بشكل عاجل إلى المستشفيات العاملة في القطاع.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له إلى أنه تعذر وصول عدد كبير من الشهداء إلى المستشفيات؛ بسبب صعوبة الوضع الإنساني الميداني، وشل قطاع المواصلات؛ بسبب انعدام توفر الوقود في جميع محافظات قطاع غزة، مؤكدا أن معظم الشهداء والمفقودين هم من النساء والأطفال والمسنين.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، سلسلة غارات وأحزمة نارية على قطاع غزة، في حين لا يزال العديد من الفلسطينيين تحت أنقاض المنازل التي استهدفها الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 5 شهداء، بينهم طفلان، وعشرات المصابين وصلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني، جراء قصف الاحتلال لعدد من خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس.

كما وصل أكثر من 15 شهيدًا، بينهم 5 أطفال، وأكثر من 20 مصابًا إلى أحد مستشفيات غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف المدينة.

ووصلت عشرات الإصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات، جراء استهداف منازل الفلسطينيين في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات إلى أن 14 شهيدًا وصلوا إلى المستشفى؛ إثر قصف خيام نازحين جنوب القطاع، بالإضافة إلى أكثر من 70 جريحًا، بعضهم في حالة خطيرة.

وفي مستشفى العودة بتل الزعتر في مخيم جباليا، وصل 8 شهداء من بينهم 6 أطفال، وعشرات المصابين نتيجة استهداف المنازل شمالي القطاع.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة، وثلاثة منازل في شارع الصناعة بحي تل الهوا، إلى جانب منازل أخرى في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.

وتواجه طواقم الإنقاذ صعوبة بالغة في الوصول إلى المناطق المستهدفة، بسبب استمرار القصف العنيف من طائرات ومدفعية الاحتلال.

ويأتي استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد شهرين من وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 48,572 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 112,032 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.