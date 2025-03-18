سموتريش عن استئناف الحرب على غزة: مخطط لها منذ 10 أيام

وطنا اليوم:بينما تصاعد عدد القتلى في قطاع غزة إثر الهجوم الإسرائيلي الموسع، اليوم الثلاثاء، كشف وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش معلومات جديدة.

فقد أكد أن “إسرائيل خططت لاستئناف الحرب على القطاع الفلسطيني منذ تولي رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، منصبه”، أي في السادس من مارس الحالي، وبينما كانت المفاوضات بشأن تمديد الهدنة مستمرة في الدوحة.

“مختلف تماماً”

كما أضاف في بيان على حسابه في إكس، أن “الهجوم الجديد على غزة تدريجي ومختلف تماما عما تم إنجازه سابقا”، وأوضح أن هذا الهجوم يهدف إلى تدمير حماس وإعادة كافة الأسرى.

كما أردف قائلا: “عازمون أكثر من أي وقت مضى على تدمير حماس”.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد 254 فلسطينيا، وإصابة 440 بينها إصابات خطيرة جداً؛ في حصيلة أولية نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، إنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام والعمل جارٍ على انتشالهم .

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له إلى أنه تعذر وصول عدد كبير من الشهداء إلى المستشفيات؛ بسبب صعوبة الوضع الإنساني الميداني، وشل قطاع المواصلات؛ بسبب انعدام توفر الوقود في جميع محافظات قطاع غزة، مؤكدا أن معظم الشهداء والمفقودين هم من النساء والأطفال والمسنين.