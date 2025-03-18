الاحتلال يغلق معبر رفح ويمنع سفر المرضى من قطاع غزة

وطنا اليوم:أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، معبر رفح البري ومنعت سفر المرضى من قطاع غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد توجيهات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف الحرب على قطاع غزة فجر اليوم.

وأصدر نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات لجيش الاحتلال بالتحرك بقوة ضد حركة حماس في غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ساعات الصباح خلفت أكثر من 330 شهيدا ومصابا ومفقودا.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون “إيرز”، الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، وسط توقف تام لدخول المساعدات.