المدعي العام يوقف ناشر موقع إخباري إثر شكوى من رئيس وزراء سابق

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام عمان ناشر أحد المواقع الإخبارية، اليوم الاثنين، بعد أن تم إسناد تهم بحقه وبحق رئيس التحرير المسؤول عن الموقع، بعد نشرهم تقريرا عن رئيس وزراء سابق .

وتقدم رئيس وزراء سابق ضد الموقع الإخباري، على خلفية نشر تقرير إخباري ادعى أن الرئيس تلقى ملايين الدنانير من جهات عليا، وهو ما اعتبره غير دقيق ومجافٍ للواقع.

وعلى إثر ذلك، تم حذف التقرير من الموقع في وقت لاحق، ولكن رئيس الوزراء كلف محاميًا لتقديم شكوى ضد الموقع، مشيرًا إلى أن التقرير المنشور يفتقر إلى الموضوعية والمصداقية المهنية ويضر بسمعته.

وأحال مدعي عام عمان الناشر ورئيس التحرير إلى التحقيق في القضايا المنسوبة إليهما، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات القانونية في هذه القضية.