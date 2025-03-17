رواندا تقطع علاقات الدبلوماسية مع بلجيكا وتطرد جميع دبلوماسييها من أراضيها

وطنا اليوم:أعلنت رواندا، اليوم الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلجيكا، وطردت جميع دبلوماسييها من أراضيها، أعقبه إعلان بلجيكا: “دبلوماسيو رواندا أشخاص غير مرغوب فيهم”، وسط توتر العلاقات بين البلدين بسبب الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت رويترز عن الخارجية الرواندية أمرها “جميع دبلوماسيي بلجيكا بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة”.

وعقب ذلك قالت بلجيكا “إن الدبلوماسيين الروانديين غير مرحب بهم في البلاد، بعد أن أعلنت رواندا قطع جميع العلاقات الدبلوماسية معنا”.

وعلى منصة “إكس” كتبت وزيرة الخارجية البلجيكية، ماكسيم بريفو، “تأسف بلجيكا لقرار رواندا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا وإعلان الدبلوماسيين البلجيكيين شخصيات غير مرغوب فيها”.

وأضافت “هذا إجراء غير متناسب ويظهر أنه عندما نختلف مع رواندا، فإنهم يفضلون عدم الانخراط في الحوار”.

وفي وقت سابق أمس، اتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بلجيكا بالترويج لعقوبات دولية على بلاده على خلفية الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال في تجمع جماهيري في العاصمة كيغالي “إن بلجيكا، بصفتها المستعمر السابق لرواندا، لها تاريخ في تقويض البلاد، واستولت على جزء كبير من أراضي رواندا ومنحتها للكونغو أثناء الحقبة الاستعمارية، مما جعل رواندا تبدو أصغر من بلجيكا”.