الغذاء والدواء: تحويل 7 منشآت غذائية مخالفة إلى القضاء في رمضان

وطنا اليوم:نفذت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من خلال فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، 3212 جولة رقابية ضمن مناوبات صباحية ومسائية وليلية، منذ بداية شهر رمضان وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الجولات أسفرت عن توجيه 1763 إنذارًا، وإيقاف 193 منشأة عن العمل، وإغلاق 29 منشأة، كما تم تحويل 7 منشآت غذائية مخالفة إلى القضاء، في حين تم إتلاف 47,979 كغم من المواد الغذائية المخالفة و13,478 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وأكدت المؤسسة مواصلة جهودها الدورية على مدار العام كجهة رقابية وطنية لضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى ضمان مأمونية وفعالية وجودة الأدوية والمواد ذات الصلة. كما تعمل المؤسسة على تعزيز الأمن الغذائي والدوائي في المملكة من خلال تنفيذ خطة رقابية وتوعوية شاملة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، لضمان انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وتواصل المؤسسة تكثيف الجولات الرقابية وجمع عينات من الأغذية المتداولة في الأسواق، إضافة إلى تعزيز الأنشطة التوعوية من خلال ورشات عمل ومحاضرات تثقيفية دورية للقائمين على مختلف القطاعات الغذائية في مختلف المحافظات. تم إطلاق برنامج توعوي مسبق، مع استجابة سريعة لأي ملاحظات واردة من المواطنين، ومتابعتها بعناية لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تؤثر على سلامة الغذاء.