بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط حدثين ظهرا بفيديو يعتديان على بعضهما بأداة حادّة في منطقة النزهة

منذ 42 ثانية
ضبط حدثين ظهرا بفيديو يعتديان على بعضهما بأداة حادّة في منطقة النزهة

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله شخص يقوم بالاعتداء على آخر بواسطة أداة حادّة، مؤكداً أنه حصل في منطقة النزهة وأن اللذين ظهرا خلاله هما حدثان وليسا من أصحاب الأسبقيات.
وتابع أنه جرى ضبطهما وتقدّم الأول بشكوى بقيام الحدث الثاني بالاعتداء عليه بواسطة أداة حادّة في منطقة اليد في وقت سابق، فيما تقدّم الحدث الثاني بشكوى بقيام الحدث الأول بقيام الآخر بالاعتداء عليه بواسطه أداة حادّة في منطقة الوجه وهو ما ظهر في الفيديو، واحتصلا على تقريرَين طبيين بأن حالتيهما حسنة، وستتم إحالتهما للمدعي العام للأحداث بعد إنهاء التحقيقات.
ودعا الناطق الإعلامي الجميع عدم التهويل والمبالغة عند نشر الأخبار وعدم نشر أية أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من تفاصيلها كافّة من مصادرها الرسمية تجنّباً للمساءلة والملاحقة القانونية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:47

تواصل عدوان الاحتلال على طولكرم وسط تهجير قسري وتدمير للممتلكات

12:34

إدامة العمل في معبر حدود جابر على مدار الـ24 ساعة

12:30

النواب: العمل بقانون الطيران المدني بعد 60 يوماً من نشره بالجريدة

12:20

الأمم المتحدة: أزمة الغذاء والأساسيات في غزة وصلت إلى مرحلة خطيرة

12:09

طالب عمان الأهلية الجعفري يفوز بفضية الدوري العالمي للكراتيه “هانغزو” 2025

12:03

شغف وترقب جماهيري لمباراتي النشامى أمام فلسطين وكوريا الجنوبية

11:51

الصفدي: أبواب المجلس ستبقى مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

11:46

العرموطي يوجه سؤالاً نيابياً للحكومة حول البورصات الأجنبية

11:24

محافظة: مركز عمليات أمن سيبراني لقطاع التعليم بالأردن

11:08

106 شكاوى عبر منصة حماية تتعلق بالحد الأدنى للأجور

10:57

تنبيه من الفروقات الكبيرة على درجات الحرارة بالأردن

10:18

وزير الخارجية يشارك في مؤتمر بروكسل التاسع

وفيات
وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025