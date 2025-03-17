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النواب: العمل بقانون الطيران المدني بعد 60 يوماً من نشره بالجريدة

منذ 48 ثانية
النواب: العمل بقانون الطيران المدني بعد 60 يوماً من نشره بالجريدة

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية، الاثنين، المادة الأولى من مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025.
وصوت المجلس على أن يبدأ العمل بالقانون بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بدلا من 30 يوما، وذلك لمنح هيئة الطيران المدني الوقت الكافي من أجل المهام الجديدة للهيئة التي تطرق إليها القانون المعدل وخاصة إدارة التحقيق في حوادث الطيران، بالإضافة لمواءمة عمل الهيئة مع التشريعات الجديدة


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