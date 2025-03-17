طقس ربيعي دافئ الإثنين وانخفاض ملموس على درجات الحرارة الأربعاء

وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 9-10 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعيا دافئا في اغلب المناطق و حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا نسبيا في اغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

وتبدأ المملكة يوم الأربعاء، تدريجيا بالتأثر بكتلة هوائية باردة في مقدمة منخفض جوي، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا أثناء النهار في اغلب المناطق وباردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا مع ساعات الظهيرة قد تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

واعتبارا من ساعات المساء، يتوقع بإذن الله تعالى هطول الامطار بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى، ومع ساعات الليل المتأخرة تصل إلى المناطق الجنوبية الغربية، هذا ويحتمل أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة في شمال المملكة ولفترة قصيرة، كما تكون الرياح غربية نشطة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة.

توالي درجات الحرارة انخفاضها الخميس، لتسجل اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم احيانا في اغلب المناطق، وتهطل بإذن الله تعالى زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض المناطق الى 60 كم/الساعة مثيرة للغبار في شرق وجنوب شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 13، وفي مرتفعات الشراة 25 – 11، وفي مناطق البادية 30 – 14، وفي مناطق السهول 29 – 15، وفي الأغوار الشمالية 36 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 20، وفي البحر الميت 36 – 21، وفي خليج العقبة 36 – 22 درجة مئوية.