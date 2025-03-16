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ضبط شخص حاول بيع أغناما نافقة في المفرق

منذ 15 ثانية
ضبط شخص حاول بيع أغناما نافقة في المفرق

وطنا اليوم_

قال رئيس الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى سعد الجرايدة، إنه وردت مساء اليوم الأحد، معلومة للجنة الصحة والسلامة العامة الأمنية المشتركة، بوجود مركبة تحمل أغناما نافقة جراء تعرضها للدهس من قبل إحدى المركبات، تجوب أحد شوارع مدينة المفرق بقصد محاولة بيعها.

وأضاف أن اللجنة، قامت بتمرير الملحوظة لـكوادر صحة ومراقبة الأسواق ببلدية المفرق الكبرى، ومرتبات شرطة البيئة الملكية للمتابعة وإجراء اللازم.

 

وأشار إلى أنه جرى رصد المركبة في شارع عشرين قبل القيام بأي عملية بيع، مبينا أنه جرى ضبط الأغنام النافقة ومعاينتها من قبل الطبيب المختص ببلدية المفرق الكبرى، وتقرر إتلافها حسب الأصول.


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