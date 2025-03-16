بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

تعميم مهم من نقابة المحامين بخصوص الزي الرسمي

منذ 3 دقائق
تعميم مهم من نقابة المحامين بخصوص الزي الرسمي

وطنا اليوم:أصدرت نقابة المحامين الأردنيين تعميمًا دعت فيه جميع المحامين والمحاميات إلى الالتزام بالزي الرسمي المحدد بموجب المادة (59) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972، والمادة (58) من النظام الداخلي، وذلك حفاظًا على هيبة المحامي ومكانة المهنة أثناء المرافعات.
وأشارت النقابة إلى ملاحظتها عدم التزام بعض المحامين بالزي الرسمي، خاصة عند مراجعة المحاكم والدوائر القضائية، وشددت على ضرورة ارتداء روب المحاماة عند الدخول إلى المحاكم والنيابة العامة وأمام الهيئات القضائية.
كما أكدت على أن الظهور بزي غير ملائم يتنافى مع كرامة المهنة ورسالتها السامية، مشيرة إلى أن مخالفة هذه التعليمات قد تستدعي المساءلة المسلكية وفقًا لأحكام قانون نقابة المحامين ولائحة آداب المهنة وقواعد السلوك.
ودعت النقابة جميع المحامين إلى التقيد بالقانون والنظام، والابتعاد عن أي مظهر لا يليق بمهنة المحاماة، مشددة على أهمية احترام وتوقير القضاء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:06

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توزع ١١١,١٢٥ وجبة افطار خلال النصف الأول من رمضان بغزة

19:58

حسان يشيد بمبادرة البنوك بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم

19:54

شركة إجارة للتأجير التمويلي تقيم حفل إفطارها السنوي

19:52

إعفاء أبناء الأردنيات من تصريح العمل وعدم انطباق قرار التسفير عليهم

19:45

إلغاء التذاكر الورقية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية واستبدالها بإلكترونية

19:40

المصري : لم ندرس حل المجالس البلدية في الوقت الراهن

19:36

المعايطة يوعز بمضاعفة الزيارات والمكالمات الهاتفية للنزلاء في رمضان والعيد

19:30

مركز زها الثقافي يتسلم قطعة أرض لإنشاء فرع له في البلقاء

19:29

كتلة الإتحاد والتغيير تشهر أسماء رئيسها وأعضائها وبرنامجها الإنتخابي لخوض إنتخابات إتحاد العاصمة الخيري

19:26

إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق

19:23

الأمن الوقائي يلقي القبض على الشخص المسيء لأحد رقباء السير والذي ظهر في فيديو تم تداوله 

19:23

القبض على شخص أساء لرقيب سير ظهر في فيديو تم تداوله

وفيات
وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025