تعميم مهم من نقابة المحامين بخصوص الزي الرسمي

وطنا اليوم:أصدرت نقابة المحامين الأردنيين تعميمًا دعت فيه جميع المحامين والمحاميات إلى الالتزام بالزي الرسمي المحدد بموجب المادة (59) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972، والمادة (58) من النظام الداخلي، وذلك حفاظًا على هيبة المحامي ومكانة المهنة أثناء المرافعات.

وأشارت النقابة إلى ملاحظتها عدم التزام بعض المحامين بالزي الرسمي، خاصة عند مراجعة المحاكم والدوائر القضائية، وشددت على ضرورة ارتداء روب المحاماة عند الدخول إلى المحاكم والنيابة العامة وأمام الهيئات القضائية.

كما أكدت على أن الظهور بزي غير ملائم يتنافى مع كرامة المهنة ورسالتها السامية، مشيرة إلى أن مخالفة هذه التعليمات قد تستدعي المساءلة المسلكية وفقًا لأحكام قانون نقابة المحامين ولائحة آداب المهنة وقواعد السلوك.

ودعت النقابة جميع المحامين إلى التقيد بالقانون والنظام، والابتعاد عن أي مظهر لا يليق بمهنة المحاماة، مشددة على أهمية احترام وتوقير القضاء