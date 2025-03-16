بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط متسولين في المفرق واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم

منذ 40 ثانية
ضبط متسولين في المفرق واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم

وطنا اليوم:ضبطت كوادر التنمية الاجتماعية في محافظة المفرق، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، 152 متسولًا من البالغين والأحداث خلال شهري شباط وآذار الحالي.
وأكد محافظ المفرق فراس أبو الغنم أن فرق التنمية نفذت 8 جولات ميدانية لمكافحة التسول في المحافظة، مما ساهم في الحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المشهد الحضاري للمفرق، بالإضافة إلى الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وأشار أبو الغنم إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق المخالفين، تضمنت ربطهم وذويهم بكفالات عدلية وصلت إلى 50 ألف دينار، مع توقيع تعهد بعدم تكرار التسول.
كما شدد على أن تسول الأحداث أمام الإشارات الضوئية يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم وحياة السائقين، نظرًا لاحتمالية تعرضهم لحوادث دهس


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:20

50 قتيلا في حريق داخل ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية

15:10

الطواف العربي في رحاب التغيير : البحث عن دور

15:08

القضاة: لم يكن هناك حاجة لفرض سقوف سعرية في رمضان

15:03

الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

14:42

انخفاض حوادث الأمن السيبراني الخطيرة بالأردن بنسبة 51%

14:25

34 شخصاً بين قتيل وجريح في انفجار مبنى سكني في اللاذقية

14:15

العرموطي يوجه أسئلة للحكومة حول الخمور والنوادي الليلية

14:07

الأمانة : بدء استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام إلكترونيا

14:01

الجيش السوداني يسيطر على مناطق بالخرطوم ويستهدف القصر الرئاسي

13:02

عواصف وأعاصير تخلف 33 قتيلا على الأقل في أميركا

12:47

الأردن يقدّر متطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية بـ1.6 مليار دولار

12:32

اسم ذكره عادل إمام بـ مدرسة المشاغبين.. وكشف عن هويته بعد سنوات

وفيات
وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025