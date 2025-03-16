ضبط متسولين في المفرق واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم

وطنا اليوم:ضبطت كوادر التنمية الاجتماعية في محافظة المفرق، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، 152 متسولًا من البالغين والأحداث خلال شهري شباط وآذار الحالي.

وأكد محافظ المفرق فراس أبو الغنم أن فرق التنمية نفذت 8 جولات ميدانية لمكافحة التسول في المحافظة، مما ساهم في الحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المشهد الحضاري للمفرق، بالإضافة إلى الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأشار أبو الغنم إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق المخالفين، تضمنت ربطهم وذويهم بكفالات عدلية وصلت إلى 50 ألف دينار، مع توقيع تعهد بعدم تكرار التسول.

كما شدد على أن تسول الأحداث أمام الإشارات الضوئية يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم وحياة السائقين، نظرًا لاحتمالية تعرضهم لحوادث دهس