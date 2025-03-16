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50 قتيلا في حريق داخل ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية

منذ 32 ثانية
50 قتيلا في حريق داخل ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية

وطنا اليوم:قتل 50 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق في ملهى ليلي في مقدونيا الشمالية، حيث كان أكثر من ألف شخص متجمعين لحضور حفل موسيقي، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية الأحد.
ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية قولها إن “50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ملهى ليلي في كوتشاني”، وهي بلدة تبعد حوالي 100 كيلومتر شرق سكوبيي، حيث “كان نحو 1500 شخص يحضرون حفلا موسيقيا”.
وذكرت الوكالة المقدونية الشمالية أن الحريق أتى على ملهى “بالس” في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف نسمة، أثناء حفل موسيقي لـ”دي إن كيه”، وهي فرقة لموسيقى “هيب هوب” تحظى بشعبية كبيرة في البلاد.
وكان جمهور الحفل الذي بدأ عند منتصف الليل، مكونا في معظمه من الشباب.
وذكر موقع “إس دي كيه” الإخباري أن الحريق اندلع حوالي الساعة الثالثة فجرا (02:00 ت غ).
وأشار أيضا إلى أن “أكثر من 100 شاب أصيبوا”، نقلا عن مديرية الحماية والإنقاذ ومركز إدارة الأزمات.
وذكرت التقارير أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفيات في كوتشاني وستيب.
وقد يكون سبب الحريق استخدام ألعاب نارية، بحسب بعض التقارير الإعلامية.


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