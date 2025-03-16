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الأمن العام يحذر من ظاهرة النوم المؤقت خلال القيادة

منذ 15 ثانية
الأمن العام يحذر من ظاهرة النوم المؤقت خلال القيادة

وطنا اليوم:حذرت إدارة السير من ظاهرة النوم المؤقت التي قد يمر بها سائقو المركبات أثناء قيادتهم على شوارع المملكة، مؤكدةً خطورة هذه الظاهرة التي قد تحدث دون سابق إنذار.اضافة اعلان
وفي تقريرها المروري، أوضحت الإدارة أن النوم المؤقت يستمر لمدة تتراوح بين 1 إلى 10 ثوانٍ فقط، ولكنها قد تكون لحظات حاسمة تكون الفارق بين الحياة والموت.
ودعت السائقين إلى ضرورة التوقف فوراً عن القيادة في حال الشعور بالتعب، وأخذ استراحة جانب الطريق لاستعادة النشاط، ثم استكمال الرحلة للوصول بأمان.
وأكدت الإدارة أن هذه الظاهرة تنتج عن الإرهاق الشديد، وقلة النوم التي تقل عن 6 ساعات، فضلاً عن القيادة لساعات طويلة. وأهابت بالإخوة المواطنين ضرورة أخذ الوقت الكافي للراحة والنوم لتجنب الوقوع في هذا الخطر الذي قد يؤدي إلى حوادث كارثية


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