تدهور تريلا بشارع الحزام الدائري وانسكاب حمولتها على الشارع العام

وطنا اليوم:تدهورت، صباح الأحد، تريلا (قاطرة ومقطورة)، في شارع الحزام الدائري للسير المتجه نحو دوار البيضة، مما أدى لانسكاب حمولتها على الطريق العام.

وقالت الإدارة عبر صفحتها على “فيسبوك” إن الجهات صاحبة الاختصاص تتعامل حالياً مع الحادثة.

ودعت السائقين لتوخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير المتواجدين في الموقع.