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ترامب حول مفاوضات وقف النار بغزة: الوضع معقّد للغاية

15 مارس 2025
ترامب حول مفاوضات وقف النار بغزة: الوضع معقّد للغاية

و ظصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاوضات ك٩ منوقف النار في غزة وإبرام اتفاق تبادل أسرى بأنها “معقّدة للغاية”، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق.

وفي تصريحات للصحافيين خلال مؤتمر صحافي ، رداً على سؤال حول ما إذا كان لديه أمل في إطلاق سراح المزيد من الاسرى، قال ترامب: “آمل أن تسير الأمور على ما يرام. نحن منخرطون بشكل كبير في المفاوضات المتعلقة بالأسرى وإسرائيل، وعلينا أن نرى ما سيحدث. إنه وضع معقد للغاية”.

وأضاف: “كراهية هائلة هنا بمستويات لم يشهدها أحد من قبل”، في إشارة إلى عمق الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وانعكاساتها على الساحة الأمريكية مع تزايد التوتر جراء قمع السلطات الأمريكية للاحتجاجات في جامعة كولومبيا.

تصريحات ترامب تأتي فيما أنعقدت جولة شاقة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بين الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

 


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