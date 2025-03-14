المتقاعدين العسكريين: توزيع المساعدات للمحتاجين وفق أسس محددة

وطنا اليوم:أكدت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، أن توزيع المساعدات يجري وفق الكشوفات الرسمية المعتمدة وضمن الإجراءات المتبعة لضمان وصولها لمستحقيها الحقيقيين.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إنها تقوم بتوزيع المساعدات على مستحقيها وفقًا لأسس محددة، بحيث يجري تخصيصها للمتقاعدين الأشد حاجة، وذلك لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وفق إجراءات دقيقة ومدروسة.

وأكدت، أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي إجراءات تتعلق بهذه المساعدات، داعية جميع المتقاعدين العسكريين إلى الاعتماد فقط على الإعلانات والبيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الالتفات إلى أي معلومات غير موثوقة يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكدت المؤسسة، حرصها الدائم على خدمة المتقاعدين العسكريين ومساعدتهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.