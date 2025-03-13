شاب أردني ثانٍ ينهي حياته خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أقدم شاب في العشرينات من عمره على الانتحار بإطلاق النار على نفسه أثناء تواجده في محافظة المفرق، اليوم الخميس.

وأفاد مصدر امني ، بأن الأجهزة المختصة حضرت إلى الموقع وعملت على معاينة الجثة قبل تحويلها إلى المستشفى.

وكان شاب أقدم على الانتحار فجر اليوم، في محافظة مأدبا، باستخدام سلاح ناري، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قريب، حيث أفاد الطبيب بوفاة الشاب نتيجة نزيف دموي حاد في القلب، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة إلى الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق، فيما تستمر التحقيقات من قبل السلطات المختصة لمعرفة الأسباب التي دفعت الشاب لإطلاق النار على نفسه