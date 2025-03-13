طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مبنى سكنيا في دمشق

وطنا اليوم:أفادت وكالة الانباء السوريه ان طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في مشروع دمر بالعاصمة دمشق

كما قالت القناة 14 العبرية، اليوم الخميس، بأن التابع لسلاح الجو الإسرائيلي هاجم عدداً من المواقع في الأراضي السورية.

وذكر سلاح الجو الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أن مقاتلاته تشن طائرات على عدد من المواقع في العاصمة السورية .

وتداول ناشطون وحسابات صوراً ومقاطع تظهر لحظة القصف والدخان الكثيف المتصاعد من مواقع الاستهداف الإسرائيلي.

وذكر ناشطون سوريون أن الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعاً في منطقة “مشروع دمر” بالعاصمة السورية دمشق.

وتناقلت مصادر معلومات عن أن الغارة الإسرائيلية استهدفت الموقع المذكور بصاروخين على الأقل انفجرا وأحدثا دماراً هائلاً في المكان.

ولاحقاً، نقل الإعلام العبري عن بيان للجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقراً تابعاً لحركة “الجهاد الإسلامي” في سوريا.