مطعم سرايا القلعة … المكان الذي يجسد عراقة الماضي وعبق الحاضر

كتب: الصحفي ليث الفراية

لكل مدينة من المدن الأردنية ملمح تاريخي يحكي أصالتها وتراثها وعادات مواطنيها ليكون هذا الملمح شاهد عيان على مراحل تاريخية في حياة الأردنيين ومعبر عن تقاليد تفجر مواقف وحكايات أردنية تعكس حضارة وتاريخ الأردن .

ويعد “مطعم سرايا القلعة” الواجهة السياحية في محافظة الكرك الذي بات سيرة المدينة وظاهرة شعبية يجتمع فيه الأصدقاء والأحبة والزوار على سفرة متواضعة بالإضافة إلى المشاهير والشخصيات السياسية الأردنية والعربية والفنانين والإعلاميين من مختلف الجنسيات .

وشهد مطعم سرايا القلعة نجاحات مستمرة وانتشاراً مدروساً يدل على وجود ادارة حكيمة بقيادة الأردني والكركي الأصيل فراس المبيضين “ابو زينة” الصاحب النظرة الثاقبة واختيار الكوادر البشرية التي تعكس مستوى رقي هذه الإدارة.

إن مطعم سرايا القلعة جعلنا نتعايش مع مشاهد تعطيك انطباعاً جميلاً لكونك داخل مطعم حريص لأبعد الحدود على مستوى النظافة ونوعية المأكولات التي يقدمها للزبائن اضافة لكادر يتمتع بمهنية عالية من حيث طريقة التعامل مع الزبائن ومحاولة ارضائهم .

وسيبقى مطعم سرايا القلعة في محافظة الكرك حيزا من الذاكرة الشعبية محاطاً برائحة العراقة وطعم الماضي الذي نحن اليه فبات ركنا من أركان وطننا الغالي التي كبرت واتسعت وتنامت دون ان تغفل عن طرح السلام على من ساهم في إبقاء جذوة حركتها هدارة ليلا ونهارا .