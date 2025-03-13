ضبط 28 حالة عمل أطفال في شهر واحد بالأردن

وطنا اليوم:تعامل قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل في كانون الثاني “يناير” الماضي مع 28 حالة عمالة أطفال، بحسب الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، في تصريح لصحيفة الغد.

في حين بلغ عدد شكاوى عمل الأطفال التي وردت لمنصة “حماية” 10 شكاوى فقط في ذات الشهر.

وفي السياق، أكدت هيفاء درويش، رئيسة قسم الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل، أن فرق التفتيش زارت 400 منشأة خلال كانون الثاني “يناير”، للتأكد من التزامها بعدم تشغيل الأطفال. وأسفرت هذه الزيارات عن تحرير 22 مخالفة لمنشآت ثبت تشغيلها للأطفال، إلى جانب توجيه إنذارات للمخالفين.

وأوضحت درويش أن جميع الحالات التي تم ضبطها خلال هذه الفترة حُوّلت إلكترونيًا إلى وزارة التنمية الاجتماعية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن آلية إدارة الحالة، حيث يجري تقييم وضع الطفل وأسرته من الجوانب التعليمية والاجتماعية.

ففي حال كان الطفل متسربًا من المدرسة، يتم التنسيق مع وزارة التربية لإعادته إلى التعليم، وإذا كانت أسرته بحاجة إلى دعم، تتم دراسة وضعها بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية لاتخاذ القرار المناسب.

وأشارت درويش إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ حملات توعوية خلال الأشهر المقبلة، بهدف رفع الوعي حول مخاطر عمل الأطفال وتعزيز جهود الحد من هذه الظاهرة.

كما أكدت أن الوزارة تستقبل التبليغات عن حالات عمل الأطفال عبر الرابط الرسمي: childlabor.gov.jo، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بعمالة الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن آخر مسح رسمي عام 2016 أظهر وجود 76 ألف طفل عامل، بينهم 45 ألفا يعملون في مهن خطرة. ومع تزايد معدلات الفقر والبطالة، يُتوقع أن يتجاوز العدد 100 ألف طفل.

وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الرقابة على القطاعات المختلفة وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الأسر الفقيرة، وتحسين الوصول إلى التعليم، وضمان حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل، خاصة في القطاعات الخطرة مثل الزراعة والبناء