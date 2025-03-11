صحة غزة: 36 شهيدا بينهم 32 انتشال خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,503، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,927، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 36 شهيدا (32 شهيدا انتشلت جثامينهم، و4 شهداء جدد) و14 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.