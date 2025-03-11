الطراونة: لا صحة لإعادة العراق شحنة أغنام أردنية

وطنا اليوم_نفى مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مصباح الطراونة، صحة ما ورد في خبر، نشر عبر مواقع إعلام عراقية حول إعادة العراق لشحنة أغنام أردنية قوامها 2000 رأس.

وأوضح الطراونة في تصريحات صحفية أن الشحنة المذكورة قادمة من رومانيا، وتخص تاجرًا عراقيًا، ولا علاقة للأردن بها.

وأضاف الطراونة أن الأردن، ومن منطلق العلاقات الودية مع الأشقاء في العراق، قام بإجراءات الحجر البيطري المعتمدة، وأجرى الفحوصات اللازمة باستخدام تقنية (PCR)، والتي أثبتت سلامة الشحنة.

ووأشار إلى أنه بعد تصدير الشحنة إلى العراق، أجرى الجانب العراقي فحصًا سريعًا (Rapid Test)، وهو فحص غير معتمد في الأردن، وعلى إثر ذلك، قرروا إعادة تصدير الشحنة.

وأكد الطراونة أن الوزارة تتبع إجراءات حجر بيطري صارمة ومعتمدة دوليًا، وأن الفحوصات التي أجرتها على الشحنة أثبتت سلامتها، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لضمان سلامة المنتجات الحيوانية.

هذا وكانت أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس الماضي إعادة إصدار إرسالية 2000 رأس غنم من منفذ طريبيل إلى الأردن.

وذكرت الهيئة في بيان نشر على مواقع إعلامية عراقية أنه ” تم إعادة إصدار إرسالية مكونة من (2000) رأس غنم من منفذ طريبيل الحدودي إلى الجانب الأردني، وذلك بعد خضوعها لإجراءات فحص دقيقة من قبل كوادر طبية بيطرية مختصة، حيث ثبت أصابتها بأمراض جعلها غير صالحة للاستهلاك البشري”.

وأضافت، “أنه تم إعادة الإصدار أصوليا بالتعاون والتنسيق مع مركز طريبيل”، مبينة أن”هذه الإجراءات، تأتي لضمان عدم دخول أي لحوم أو مواد غذائية، إلا بعد التأكد من سلامتها الصحية وخلوها من أي أمراض لضمان صلاحيتها للاستهلاك البشري.