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59.20 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ دقيقتان
59.20 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الإثنين، عند 59.20 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 57.20 دينار لجهة الشراء.
وبحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 68 دينارا و52.70 دينار على التوالي.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 14 عند 40 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 35.40 دينار.


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