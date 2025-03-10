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قرار بإلغاء تأشيرات وترحيل مؤيدي حماس من أميركا

منذ 25 ثانية
قرار بإلغاء تأشيرات وترحيل مؤيدي حماس من أميركا

وطنا اليوم:أعلنت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو، الاثنين، عن قرارها بترحيل مؤيدي حركة حماس وإلغاء تأشيراتهم وإقاماتهم.
وقال روبيو في منشور عبر قناته على “تلغرام”: “سنقوم بإلغاء تأشيرات و/أو البطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في أمريكا حتى نتمكن من ترحيلهم”.
وأرفق وزير الخارجية الأمريكي الرابط بخبر عن قيام سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية باعتقال الطالب الفلسطيني الناشط محمود خليل، الذي كان ينظم احتجاجات ضد إسرائيل في جامعة كولومبيا.
وكان محمود خليل في شقته المملوكة للجامعة على بعد مبان من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، عندما دخل العديد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك إلى المبنى واقتادوه إلى الحجز، وقاموا بإلغاء بطاقته الخضراء وفقا لما كشفته محاميته إيمي جرير للوكالة الأمريكية.
ويشار إلى أن البطاقة الخضراء تسمح للأشخاص من غير مواطني الولايات المتحدة الأمريكية بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.


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