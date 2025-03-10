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نزيلات مركز إصلاح النساء يستقبلن ذويهن على مأدبة الإفطار

منذ دقيقتان
نزيلات مركز إصلاح النساء يستقبلن ذويهن على مأدبة الإفطار

وطنا اليوم:في أجواء أسرية بطابع إنساني كبير، استقبلت نزيلات مركز إصلاح وتأهيل النساء – الجويدة ذويهن في لقاء جمع عائلات وأمهات وأبناء، بإفطار رمضاني حمل معاني التراحم والتواصل.
وجاء هذا اللقاء الذي تبعه أمسية رمضانية، ضمن سلسلة الأنشطة المجتمعية والإنسانية التي تنفذها مديرية الأمن العام خلال شهر رمضان المبارك.
وواصلت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إقامة اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء وذويهم، وفي جميع مراكزها في مناطق المملكة كافة، خلال الشهر الفضيل.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن نهج إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وسياستها الإصلاحية، وفي إطار إنساني يؤكد على نُبل رسالتها، التي تهتم بتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ مكانة العائلة لمساعدة النزيل على تعديل مساره والعودة الطبيعية للمجتمع.


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