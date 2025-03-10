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مجلس النواب يعيد مناقشة المادة الثامنة من مُعدّل قانون العمل الاثنين

منذ دقيقة واحدة
مجلس النواب يعيد مناقشة المادة الثامنة من مُعدّل قانون العمل الاثنين

وطنا اليوم_يتابع مجلس النواب، الاثنين، مناقشة المادة (9) من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من المشروع المعدل التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال، وفق ما أفاد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان.

 

وأضاف أبو رمان، السبت، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا.

 

 

وأوضح أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.

 

وأشار أبو رمان، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.

 

وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.

 

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.

 

وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.

 

ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.

 

وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.


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