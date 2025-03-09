حقيقة الذهب في البنك المركزي

وطنا اليوم_سلامة الدرعاوي_كثر الحديث مؤخراً حول قيام البنك المركزي الأردني ببيع كميات من الذهب في الأسواق العالمية وتحقيق أرباح، لكنه في الوقت نفسه اشترى كميات أخرى بأسعار أقل، ما زاد احتياطياته من الذهب لمستويات قياسية.

تتكون الموجودات الأجنبية للبنك المركزي من النقد الأجنبي، الودائع بالعملات الأجنبية، الذهب، وحقوق السحب الخاصة. وقد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية، بما في ذلك الذهب، من 17.3 مليار دولار في 2022 إلى حوالي 21 مليار دولار في 2024، متجاوزة المعايير الدولية لكفاية الاحتياطيات.

اتبعت إدارة الاحتياطيات في البنك استراتيجيات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يتم تعديل مكونات الاحتياطيات وفقاً للمتغيرات الاقتصادية مثل التضخم وأسعار الفائدة العالمية. يحرص البنك على الشفافية، حيث ينشر بيانات دورية حول حجم احتياطياته من الذهب.

ارتفعت حيازة البنك من الذهب من 1.974 مليون أونصة في 2020 إلى 2.303 مليون أونصة في 2024، مما رفع قيمته إلى 4.3 مليار دينار. في بداية 2025، نفذ البنك عملية بيع تكتيكية لكميات من الذهب لتحقيق أرباح مستفيداً من ارتفاع الأسعار، ما أدى لانخفاض الاحتياطي إلى 2.21 مليون أونصة. لاحقاً، أعاد شراء كميات أكبر في فبراير 2025، لترتفع الحيازة إلى 2.318 مليون أونصة بقيمة 4.8 مليار دينار.

يهدف البنك إلى تحقيق أفضل العوائد من خلال عمليات البيع عند ارتفاع الأسعار وإعادة الشراء عند انخفاضها. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تحقيق أرباح ساعدت على تعزيز رأس مال البنك وتحويل 75.2 مليون دينار للخزينة وفقاً لقانون البنك المركزي.

من خلال هذا النهج، يواصل البنك المركزي الأردني تعزيز الثقة بالدينار واستقرار النظام المالي، مع الحفاظ على احتياطيات دولية تفوق المعايير المطلوبة.