مباحثات أردنية تركية قبيل انعقاد اجتماع سوريا ودول الجوار

وطنا البوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالنز

وتم الاجتماع في مقرّ وزارة الخارجية الأردنية، قبيل انعقاد اجتماع سوريا ودول الجوار.