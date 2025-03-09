35 % نسبة تدخين السجائر المصنعة في الأردن

وطنا اليوم:أظهرت نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ بين البالغين في الأردن من عمر 15 سنه فأكثر، أن 35 % نسبة من يدخنون السجائر المصنعة في الوقت الحالي .

وحسب نتائج المسح أن 86% من الذين يدخنون السجائر المصنعة رجالاً و14 إناث.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة انتشار تدخين السجائر المصنعة بين الذكور بلغت 30.3% أما بين الإناث فقد بلغت 5.0%.