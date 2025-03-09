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جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل تخريج الفوج السادس عشر من طلبة الدبلومات التدريبية

منذ 42 ثانية
جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل تخريج الفوج السادس عشر من طلبة الدبلومات التدريبية

وطنا اليوم:شارك مدير العلاقات العامة ومركز الاستشارات العلمية في جامعة فيلادلفيا قيس بني خلف، في حفل تخريج الفوج السادس عشر، الذي نظمته مجموعة الرواد للتدريب والاستشارات، للطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج من برامج الدبلومات التدريبية التي تعقدها الجامعة بالتعاون مع الرواد، بحضور مدير عام المجموعة الأستاذ محمد العفوري، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية لمجموعة الرواد وأهالي الخريجين.
وأعرب راعي الحفل العفوري عن شكره لجامعة فيلادلفيا، ممثلةً برئيسها، الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، على مساهماتها الفعّالة في تدريب وتأهيل الطلبة لسوق العمل، داعيًا الخريجين لتحقيق طموحاتهم.
من جانبه، أكد بني خلف أن هذا الحدث يعكس التعاون المثمر بين جامعة فيلادلفيا ومجموعة الرواد، مشيرًا إلى التزام الجامعة بتعزيز التعليم التطبيقي والشراكات التي تفتح آفاق النجاح للطلبة في سوق العمل.
واختتم الاحتفال بالإعلان عن تخريج الطلبة وتسليم الشهادات للخريجين الذين أنهوا متطلبات دراستهم في جميع التخصصات الإدارية والتكنولوجية والمهنية، وتكريم ممثلي الجامعات المشاركة، حيث تسلّم بني خلف شهادة التقدير نيابةً عن جامعة فيلادلفيا لمساهمتها الفعّالة في دعم التعليم والتدريب.
يُشار إلى أن جامعة فيلادلفيا، من خلال مركز الاستشارات العلمية، تقدم دورات وبرامج دبلومات تدريبية تركز على الجانب العملي، وذلك في إطار دعمها المستمر لتحسين المهارات الأكاديمية والمهنية للطلبة وتأهيلهم لسوق العمل.


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