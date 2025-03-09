بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

رئيس جامعة فيلادلفيا يهنئ الأكاديميات والإداريات بمناسبة يوم المرأة العالمي

منذ 13 ثانية
رئيس جامعة فيلادلفيا يهنئ الأكاديميات والإداريات بمناسبة يوم المرأة العالمي

وطنا اليوم:هنأ رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، كوادر الجامعة من الأكاديميات والإداريات، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به العالم في الثامن من آذار في كل عام.
وأكد الجراح دورهن الكبير والمتميز في دعم وتطوير العملية التعليمية والإدارية في الجامعة، مشيدًا بإسهاماتهن القيمة التي أسهمت في تحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات.
وأشار الجراح إلى أن الأكاديميات والإداريات في جامعة فيلادلفيا يشكلن ركيزة أساسية في مسيرة النجاح، و يسهمن بشكل فاعل في تحقيق أهداف الجامعة الأكاديمية والإدارية، معبرًا عن فخره باحتضان الجامعة عددًا كبيرًا ممن أثبتن قدرتهن على التقدم والإنجاز على اختلاف مواقعهن الوظيفية
وأشاد الجراح بالتقدم الذي أحرزته المرأة الأردنية في المجتمع، ولاسيما في المجال الأكاديمي، حيث تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة. فقد تبوأت المناصب التعليمية والإدارية الرفيعة في الجامعات والمؤسسات التعليمية، وأسهمت بشكل كبير في تطوير التعليم في الأردن. كما أكد الجراح أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على التفوق والإبداع في مختلف المجالات، وأن إسهاماتها تعد مصدر فخر واعتزاز


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:55

أسرة عمان الاهلية تهنىء بيوم المرأة العالمي

09:42

واشنطن: لم نجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

09:35

مفوضية اللاجئين: الأردن يحصل على 15% من احتياجاته التمويلية

09:23

رسائل الفجر .. الشرع يدعو السوريين للوحدة

09:15

بلدية الكرك تضبط طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

23:49

القيادات النسائية في مادبا/الفيصلية انموذجا يحتذى به

20:22

الضريبة تصرف رديات 22 ألف مكلف

19:12

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية

18:04

أسرة عمان الاهلية تهنىء بيوم المرأة العالمي

17:17

ولي العهد يهنئ الأردنيات باليوم العالمي للمرأة: كل عام وأنتن شريكات رفعتنا

16:12

ارتفاع قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمان بنسبة 21.2%

16:07

عاجل: توقعات بانخفاض كبير على أسعار البنزين والديزل

وفيات
وفيات الجمعة 7-3-2025وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشير