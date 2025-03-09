رئيس جامعة فيلادلفيا يهنئ الأكاديميات والإداريات بمناسبة يوم المرأة العالمي

وطنا اليوم:هنأ رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، كوادر الجامعة من الأكاديميات والإداريات، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به العالم في الثامن من آذار في كل عام.

وأكد الجراح دورهن الكبير والمتميز في دعم وتطوير العملية التعليمية والإدارية في الجامعة، مشيدًا بإسهاماتهن القيمة التي أسهمت في تحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات.

وأشار الجراح إلى أن الأكاديميات والإداريات في جامعة فيلادلفيا يشكلن ركيزة أساسية في مسيرة النجاح، و يسهمن بشكل فاعل في تحقيق أهداف الجامعة الأكاديمية والإدارية، معبرًا عن فخره باحتضان الجامعة عددًا كبيرًا ممن أثبتن قدرتهن على التقدم والإنجاز على اختلاف مواقعهن الوظيفية

وأشاد الجراح بالتقدم الذي أحرزته المرأة الأردنية في المجتمع، ولاسيما في المجال الأكاديمي، حيث تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة. فقد تبوأت المناصب التعليمية والإدارية الرفيعة في الجامعات والمؤسسات التعليمية، وأسهمت بشكل كبير في تطوير التعليم في الأردن. كما أكد الجراح أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على التفوق والإبداع في مختلف المجالات، وأن إسهاماتها تعد مصدر فخر واعتزاز