القيادات النسائية في مادبا/الفيصلية انموذجا يحتذى به

كتبت الدكتورة أمل الشعراء

في يوم المرأة العالمي، نحتفي بالمرأة وإنجازاتها في تعزيز الأمل وقيادةو التغييرالثامن من مارس من كل عام، يمثل احتفاء وتقديراً للمرأة، وتثميناً لخصوصية مكانتها، وتميز أدوارها العظيمة، ورسالتها الخالدة كأم ومربية وصانعة بإنجازاتها المشرفة

اكدت القيادية النسائية الدكتورة أمل الشعراء إن المرأة شريك رئيسي في مسيرة البناء والتنمية في مجتمعاتها وأوطانها، مشددت على أن الاحتفاء بيوم المرأة العالمي يشكل مناسبة استثنائية لإبراز الإبداع والتميز الذي لطالما ارتبط بالمرأة الأردنية عبر التاريخ.

وقالت: «إن المرأة التي شاركت في مسيرة البناء والتنمية في مجتمعاتها وأوطانها، تقدم عطاء غير محدود في كل الظروف، لأنها تدرك جيداً رسالتها في الحياة، ولأنها لا تبخل بتقديم كل ما يسهم في بناء أسرتها، وصون كرامة وطنها.الأجيال.

و أن المرأة على مستوى العالم، وفي كل مجالات الحياة العلمية والمهنية، جزء لا يتجزأ من مسيرة التقدم في جميع الدول، فهي الشريك الأساس للرجل، ولها كل التحية والتقدير في يومها الذي يسعى للتذكير

.. كل عام والمرأة الأردنية بألف خير

الدكتورة أمل الشعراء