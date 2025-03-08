وطنا اليوم_اقتصاد الضريبة تصرف رديات 22 ألف مكلف اقتصاد pm 07:05 | 2025-03-08 – السبت صوت عمان : أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أن الدائرة صرفت رديات 22 ألف مكلف من الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات من الذين انطبقت عليهم شروط الصرف وصحة أرقام الحسابات البنكية.

وأضاف بأنه تم صرف الرديات المتعلقة بالأعوام 2020-2021-2022 كاملة مهما كان قيمة الردية، وتم صرف 50 بالمئة من قيمة الرديات المتعلقة بعام 2023.

وأشار إلى أن الدائرة أرسلت رسائل خلوية للمكلفين المستحقين على هواتفهم المثبتة لدى الدائرة تعلمهم فيها بالصرف، وإرسال قيمة الردية للبنك.

وأوضح أبو علي أن المكلفين الذين لم يتم الصرف لهم من مستحقي الرديات عن هذه السنوات كان لعدم اكتمال شروط الصرف أو لوجود خطأ في رقم الحساب البنكي وتم إرسال رسائل نصية لهم وتم إعلامهم فيها بالخطأ الموضح بالرسالة المتعلقة بصرف الردية.

وقال إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستواصل صرف الرديات للمكلفين سواء الجزئية أو المتعلقة بعام 2024 وفق الخطة والمخصصات المرصودة لذلك.

وطلب من المكلفين ضرورة أن يتم تثبيت رقم الحساب البنكي (IBAN)، بشكل صحيح أو تعديله في حال تغييره وكذلك تقديم طلب الرد الضريبي من المكلفين الأفراد وأن يتم ذلك إلكترونيا.