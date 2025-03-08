بني مصطفى: المرأة الأردنية ركيزة أساسية في بناء الوطن وتقدمه

وطنا اليوم_عمان _ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء سعيد بني مصطفى، أن يوم المرأة العالمي يعد مناسبة للاحتفاء بإنجازات المرأة الأردنية في مختلف الميادين، مشددة على أهمية دعمها وتمكينها لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

وقالت بني مصطفى في تصريح لها بهذه المناسبة :

في يوم المرأة العالمي

كل عام و نساء الأردن في رفعة و تقدم، نحتفل ليس فقط بما حققته النساء من إنجازات عظيمة في مختلف ميادين الحياة، بل أيضًا بالقوة الداخلية التي تحملها كل امرأة في قلبها وعقلها. المرأة الأردنية هي رمز الصبر والتحدي، تحمل على عاتقها مسؤولية بناء الأسرة والمجتمع، وتساهم بشكل بارز في تقدم الوطن. ومع كل خطوة تخطوها، تثبت أن الإرادة والعزيمة لا تعرف حدودًا، وأنها قادرة على تجاوز الصعاب لتحقيق الأحلام. يوم المرأة هو تذكير للجميع بأننا في حاجة إلى دعم وتمكين النساء في جميع المجالات، لأن تقدمهن يعني تقدم الوطن.

وفاء سعيد بني مصطفى

وزيرة التنمية الاجتماعية

ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة