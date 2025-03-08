البنك الأردني الكويتي يحتفل بالمرأة بمناسبة يومها العالمي

وطنا اليوم_في الثامن من آذار من كل عام، يحتفل البنك الأردني الكويتي باليوم العالمي للمرأة، تأكيداً منه على أهمية زيادة الوعي حول “المساواة بين الجنسين” و “الحد من أوجه عدم المساواة” اللتان تندرجان ضمن أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، وبهذه المناسبة دعا البنك الأردني الكويتي الزميلات للتجمع والالتقاء معاً احتفالاً بإنجازاتهن الّتي يفخر بها البنك.

كما تم عرض منتجات يدوية صنعت بأنامل فتيات وسيدات ناجيات من العنف الأسري، وذلك بالتعاون مع جمعية حماية ضحايا العنف الأسري، اللواتي فقدن السند الأسري، لإيمانه بقدرة كل امرأة على الإبداع والاستمرار مهما كانت الظروف.

ومن الجدير بالذكر أيضاً بأن البنك الأردني الكويتي يدعم المبادرات التي تساهم في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع واشراكها في عمليات صنع القرار والمراكز القيادية.