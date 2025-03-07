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الأرصاد: الموسم المطري يتحسن بنسب وصلت 52%

منذ دقيقة واحدة
الأرصاد: الموسم المطري يتحسن بنسب وصلت 52%

وطنا اليوم:صرّح مدير الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المملكة تأثرت منذ الساعات الأولى من يوم الأربعاء 05/03/2025 بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث شهدت معظم المناطق هطولات مطرية تركزت على المناطق الجنوبية والشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى.
وأوضح أن هذه الحالة حسّنت المعدل الموسمي المطري خلال 48 ساعة بنسب تراوحت بين 1% و52%، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.
وأشار آل خطاب إلى أن أعلى مجموع مطري تم تسجيله في محطة رصد وادي الضليل وبلغ 24.5 ملم (18% من المعدل الموسمي العام)، تلتها محطة رصد الربة بـ 24.3 ملم (7%)، ثم محطة الأزرق الجنوبي بـ 22.5 ملم (38%)، ومحطة رصد معان بـ 21.5 ملم (52%).
أما في العاصمة عمان، فقد سجلت محطة رصد مطار عمان المدني أعلى كمية هطول بلغت 14.6 ملم (11%)، تلتها محطة مطار الملكة علياء الدولي بـ 10.0 ملم (7%).
وأكد آل خطاب أنه مع استمرار تأثير الحالة الجوية وتجدد الهطولات، من المتوقع ارتفاع كميات الأمطار المسجلة وتحسن الأداء المطري بمشيئة الله


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