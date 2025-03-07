وفاة طفلة جرفتها السيول في غور الصافي ونجاة شقيقها

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد لغرفة العمليات في مديرية دفاع مدني الكرك حول تعرض شقيقين (طفل وفتاة ) لجرفهما من قبل أحد السيول المتشكلة في منطقة الصافي / محافظة الكرك، حيث تحركت على الفور فرق الدفاع المدني المتخصصة تساندها كوادر من شرطة الكرك .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ سرعة الوصول للمكان والحرفية والمهنية لرجال الدفاع المدني وغطاسيها مكنتهم من إنقاذ الطفل من الموت وأجريت له الإسعافات الأولية إثر تعرضه للإصابة وأُسعف للمستشفى على الفور لمتابعة العلاج.

وتابع الناطق الإعلامي أنّ فرق الإنقاذ والغطس تابعت تمشيط المنطقة بحثا عن شقيقته الفتاة (17) عاماً، حيث تم العثور على جثتها وانتشالها من داخل السيل وتحويلها للطب الشرعي .

وتجدد مديرية الامن العام تأكيدها على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية في ظل وجود حالة عدم استقرار جوية أو منخفضات جوية.