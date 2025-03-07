وزارة التنمية: ضبط 127 متسوّلا منذ بدء شهر رمضان

وطنا اليوم:ضبطت فرق مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 127 متسوّلا منذ بدء شهر رمضان المبارك، وفق ما أفاد مساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية للشؤون القانونية ناصر الشريدة.

وأضاف الشريدة الجمعة، أن معظم حالات التسوّل تتركز في العاصمة عمّان، داعيا المواطنين إلى عدم التعاطي مع المتسوّلين.

وتواصل فرق مكافحة التسول ضبط المتسولين خلال شهر رمضان إذ ينشط المتسوّلون عند الأسواق والأماكن التي تشهد اكتظاظا.

وتسعى مديرية مكافحة التسول لضبط أكبر عدد من المتسوّلين من خلال 12 حملة تفتيش يومية في شهر رمضان وحملات يومية في المحافظات في مسعى للحد من توسّع الظاهرة.

وأفادت الوزارة في بيان سابق أن إجرءات قانونية سيتم اتخاذها بحق المضبوطين من المتسولين بالتنسيق مع مديرية مكافحة التسوّل في الأمن العام التي أدرجت في برنامج الدفاع الاجتماعي ثلاثة أهداف لتحسين خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص المتسولين خلال السنوات 2025-2027