ولي العهد يرعى انطلاق المجالس العلمية الهاشمية

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الجمعة، انطلاق أعمال المجالس العلمية الهاشمية لهذا العام، في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه.

وحضر سمو ولي العهد، المجلس العلمي السادس عشر بعد المئة – الأول لهذا العام – الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بعنوان “الأحاديث التي عليها مدار الإسلام عند علماء الأمة رحمهم الله تعالى”.

وخلال المجلس، تحدث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية محمد البيومي عن المعاني التي يحملها الحديث الشريف: “إنما الأعمال بالنيات”.

ودأبت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام على إقامة المجالس العلمية الهاشمية، بمشاركة علماء ودعاة وأصحاب فكر من العالم الإسلامي حول قضايا الأمة الإسلامية والتحديات التي تواجهها، وفق منهجية علمية تستند إلى الحكمة والوسطية.

وتسعى المجالس لإبراز دور العلماء في توجيه الأمة، وبيان أحكام الشرع، والتأكيد على وسطية رسالة الإسلام والدعوة لها بالحكمة والموعظة الحسنة، وتسليط الضوء على العديد من القضايا المعاصرة وبيان المنظور الإسلامي لها.

وحضر انطلاق أعمال المجالس عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ومفتون وقضاة الشرع الشريف وأئمة ووعاظ وخطباء وواعظات.