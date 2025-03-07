الفتاة المتغيّبة تسلّم نفسها لمركز أمن طارق

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ الفتاة من جنسية عربية والتي تغيّبت عن منزل ذويها في محافظة مادبا منذ أشهر وتم التعميم عنها وإعلان رصدها امس في محافظة الزرقاء قامت قبل قليل بتسليم نفسها لمركز أمن طارق /مديرية شرطة الزرقاء وهي بصحة جيدة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه سيصار الآن لتحويلها لإدارة حماية الأسرة والأحداث لمتابعة التحقيقات والوقوف على تفاصيل وملابسات تغيّبها واتخاذ الإجراءات الفضلى لحمايتها وضمان عدم تغيّبها عن المنزل مرة أخرى.