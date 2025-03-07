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لأول مرة.. 800 إسرائيلي يدخلون أراضي لبنان لزيارة قبر حاخام

منذ 14 ثانية
لأول مرة.. 800 إسرائيلي يدخلون أراضي لبنان لزيارة قبر حاخام

وطنا اليوم:ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو 800 إسرائيلي متدين دخلوا لأول مرة، اليوم الجمعة، الأراضي اللبنانية الحدودية لزيارة قبر حاخام يدعى آشي، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
ويقع القبر، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مقابل مستوطنة مرغليوت على الحدود اللبنانية، حيث يمتد جزء منه داخل الأراضي اللبنانية.
وأفادت التقارير أن مئات الإسرائيليين توجهوا إلى الموقع خلال الأسابيع الأخيرة دون تنسيق مسبق، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم وبين جنود الجيش الإسرائيلي، حيث حاول بعضهم عبور الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، ما استدعى اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي.
وحتى الآن حيث لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني حول هذا الحادث.

انتهاكات إسرائيلية جديدة
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني -أمس الخميس- أن إسرائيل مستمرة في اعتداءاتها على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تهدد استقرار لبنان والمنطقة.
وأوضحت قيادة الجيش في بيانها أن جيش الإسرائيلي يواصل استهداف المواطنين اللبنانيين في الجنوب والبقاع، إضافة إلى احتلاله أراضٍ لبنانية وقيامه بـ”خروقات متكررة للحدود البرية”.
كما أشارت إلى أن الجيش اللبناني مستمر في مواكبة عودة الأهالي إلى المناطق الجنوبية، من خلال إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرق وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) واللجنة الخماسية المشرفة على وقف إطلاق النار.
وتوصل كل من إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خلال 60 يوما، وهي مهلة تم تمديدها حتى 18 فبراير/شباط.
ورغم ذلك، لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق، حيث واصلت عمليات التفجير والتجريف والنسف في المناطق التي لا تزال تحتلها، ولا تزال قواتها متمركزة في 5 نقاط جنوب لبنان.


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