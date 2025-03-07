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رئيس أركان الاحتلال الجديد يقرر اقالة دانيال هغاري من منصبه

منذ 54 ثانية
رئيس أركان الاحتلال الجديد يقرر اقالة دانيال هغاري من منصبه

وطنا اليوم:أقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، من منصبه، وفق ما أفادت به مصادر عبرية، الجمعة.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن “المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري استقال من منصبه بعد رفض رئيس الأركان الجديد ايال زامير ترقيته.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تغييرات يجريها زامير منذ توليه منصبه، وسط تقييمات جديدة لأداء الجيش في الحرب على قطاع غزة والتطورات الأمنية في المنطقة.


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