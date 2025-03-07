أكثر من 1.5 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق سند

وطنا اليوم:كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن آخر الأرقام المتعلقة بتفعيل الهوية الرقمية للأردنيين عبر تطبيق “سند” الحكومي.

وقالت الوزارة إن عدد الأردنيين المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” حتى تاريخه 1,569,681 أردنيا وأردنية.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة سند.

وتسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 ملايين هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق.