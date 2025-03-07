الصفدي: أمن واستقرار ومستقبل الأردن ودول الخليج واحد

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن أمن واستقرار ومستقبل الأردن ودول الخليج واحد، مؤكدا الحرص المشترك على بناء المزيد من التعاون والعلاقات التي ستجلب الخير لكل المنطقة.

وأضاف الصفدي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك السابع بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الموقف إزاء القضايا الإقليمية واحد، قائلا “أننا نقف صفا واحدا إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس المحتلة”.

وأشار إلى أن استراتيجية العلاقة بين المملكة ودول الخليج العربي وعمقها وصلابتها حقائق لم تنفك تتبدى على مدى عقود من التعاون والعمل المشترك والدعم المتبادل، مؤكدا أن الفرص متاحة، والقاعدة الصلبة لعلاقاتنا موجودة ونتطلع إلى المزيد من العمل المشترك

ولفت إلى أن الاستثمار الخليجي المشترك في الأردن هو الأكبر على مستوى العالم، ويشكل حوالي 40% من نسبة الاستثمار المباشر في المملكة.

وثمن عالياً دعم دول الخليج الشقيقة للمملكة في مساعدتها على تحقيق التنمية الاقتصادية، والتعامل مع تبعات الأزمات الإقليمية التي انعكست علينا بشكل كبير، لافتا لتطلع الأردن إلى المزيد من هذا التعاون الاقتصادي على أسس عملانية تحقق الفائدة المشتركة.

وشدد على أننا نتطلع الى المزيد من التعاون مع دول الخليج العربي لأنه ينعكس علينا جميعا ومبني على أسس عقلانية تحقق الخير للجميع.

وقال إن جلالة الملك أطلق مشاريع الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي وكل هذه تفتح آفاق واسعة أمام المزيد من الاستثمار، ورؤية التحديث الاقتصادي 2023 إلى 2033 تفتح مجالات واسعة للاستثمار في عديد قطاعات وصناعات عالية القيمة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وخدمات المستقبل، والصناعات الإبداعية.

وكشف أن الأردن حقّق المرتبة الحادية عشرة عالميًّا في توفر المواهب والمهارات الرقمية والتكنولوجية، والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة والإقليم، في مجالات البيانات الكبيرة والتحليلات. الفرص متاحة، والقاعدة الصلبة لعلاقاتنا موجودة.