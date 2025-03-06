الأرصاد: هطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق

وطنا اليوم_قالت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية اليوم الخميس، إن رادار الطقس في إدارة الأرصاد، رصد هطولات مطرية غزيرة في أجزاء من محافظات معان، والطفيلة، والكرك، ومساحات واسعة من جنوب شرق العاصمة عمان، إضافة إلى الزرقاء ووسط محافظة المفرق، بالإضافة إلى هطولات للبرد.

وأشارت الأرصاد في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، إلى امتداد الغيوم الماطرة باتجاه شمال غرب وبالاتجاه الشرقي، داعية المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وحذرت من خطر جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة والمناطق الوسطى والشرقية، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في المناطق الصحراوية.