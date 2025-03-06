بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الأرصاد: هطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق

منذ ساعتين
الأرصاد: هطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق

وطنا اليوم_قالت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية اليوم الخميس، إن رادار الطقس في إدارة الأرصاد، رصد هطولات مطرية غزيرة في أجزاء من محافظات معان، والطفيلة، والكرك، ومساحات واسعة من جنوب شرق العاصمة عمان، إضافة إلى الزرقاء ووسط محافظة المفرق، بالإضافة إلى هطولات للبرد.

وأشارت الأرصاد في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، إلى امتداد الغيوم الماطرة باتجاه شمال غرب وبالاتجاه الشرقي، داعية المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وحذرت من خطر جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة والمناطق الوسطى والشرقية، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في المناطق الصحراوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:14

قرار إسرائيلي للحد من عدد المصلين بالمسجد الأقصى

01:30

العمل النيابية تطلب اعادة فتح المادة الثامنة من معدل “العمل” لوقف انهاء خدمات العمال

00:23

دارة الشعراء، تحتفي بالشعر الأردني

22:23

تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة في إربد

21:22

ترامب يؤجل معظم الرسوم الجمركية على المكسيك

20:44

أبو عبيدة : نقول لأمة المليارين ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم

20:38

القوات المسلحة تطلق حملة طرود الخير على الأسر العفيفة

20:06

برد في معان والسيول تجرف مركبات في منطقة الرويشد

19:54

المستشفيات الخاصة استقبلت 11 حالة بتر أطراف وعظام من أطفال غزة

19:33

وفاة طفل إثر سقوطه من سطح منزل ذويه في الشونة

19:21

تل ابيب تسعى لتحويل الضفة الغربية إلى نسخة من غزة

19:12

إنقاذ عشريني بعد إصابته بعيار ناري في الزرقاء

وفيات
وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشيروفيات الثلاثاء 4-3-2025