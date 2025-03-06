ترامب يؤجل معظم الرسوم الجمركية على المكسيك

وطنا اليوم_قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تأجيل معظم الرسوم الجمركية على المكسيك حتى 2 من أبريل/ نيسان المقبل، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وفي وقت سابق، قال وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك إن السلع والخدمات المتوافقة مع اتفاقية تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قد تحصل على إعفاء لمدة شهر من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

وقال لوتنيك: “من المرجح أن يشمل ذلك جميع السلع والخدمات المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبالتالي فإن السلع التي تشكل جزءًا من اتفاقية الرئيس ترامب مع كندا والمكسيك قد تحصل على إعفاء من هذه الرسوم الجمركية”، مضيفًا أن الإعفاء سيكون لمدة شهر.

بدوره، حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من تأثير “بالغ” لفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 % على السلع المكسيكية والكندية في اقتصاد هذين البلدين المجاورين للولايات المتحدة.

وقالت جولي كوزاك، مديرة التواصل في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحافي: “في حال الإبقاء عليها قد يكون للرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك تأثير بالغ في اقتصاد البلدين” نظرا إلى “تأثرهما بالسوق الأمريكية”.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، أن بلاده “ستبقى في حرب تجارية” مع الولايات المتحدة رغم إعفاءات مؤقتة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غداة اتصال بين المسؤولين.

وقال ترودو إن “هدفنا يبقى إلغاء كل هذه الرسوم الجمركية، كل الرسوم الجمركية”، مكررا التأكيد أنها “غير مبررة”، لكن مع الإشارة إلى تواصل المباحثات بشأنها مع الإدارة الأمريكية.