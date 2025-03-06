تحرير مصريين اختطفتهم قوات الدعم السريع في السودان

وطنا اليوم:أعلنت السلطات المصرية، الخميس، تحرير مصريين كانوا مختطفين لدى قوات الدعم السريع في السودان.

وأوضحت السلطات أن الأجهزة المعنية في مصر تمكنت من تحرير المختطفين بالتنسيق مع نظيرتها في السودان.

وأشارت إلى أنه جرى نقل المصريين المحررين من مناطق الاشتباكات وسط الخرطوم إلى مدينة بورتسودان لإعادتهم إلى مصر.

ونقل عن مصادر القول إن عدد المختطفين يقدر بسبعة أشخاص.

وتدور معارك منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أدت إلى مقتل عشرات الآلاف.

ويتهم دقلو الجيش المصري بتقديم دعم عسكري وشن غارات جوية لدعم قوات البرهان وهو ما نفته القاهرة.